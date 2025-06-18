كنعان: نعطي الحكومة ومصرف لبنان حتى الثلاثاء لحل التباينات حول الهيئة المصرفية العليا ونكرر مطالبتها بقانون الانتظام المالي

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مقر قيادة شرطة بيروت - ثكنة إميل الحلو، في حضور قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي وعدد من ضباط وحدة شرطة بيروت ووحدة الشرطة القضائية.
تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.