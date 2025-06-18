الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

كنعان: نعطي الحكومة ومصرف لبنان حتى الثلاثاء لحل التباينات حول الهيئة المصرفية العليا ونكرر مطالبتها بقانون الانتظام المالي

2025-06-18 | 09:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كنعان: نعطي الحكومة ومصرف لبنان حتى الثلاثاء لحل التباينات حول الهيئة المصرفية العليا ونكرر مطالبتها بقانون الانتظام المالي
كنعان: نعطي الحكومة ومصرف لبنان حتى الثلاثاء لحل التباينات حول الهيئة المصرفية العليا ونكرر مطالبتها بقانون الانتظام المالي
مقالات ذات صلة
كنعان: نعطي الحكومة ومصرف لبنان حتى الثلاثاء لحل التباينات حول الهيئة المصرفية العليا ونكرر مطالبتها بقانون الانتظام المالي

محليات

الحكومة

ومصرف

لبنان

الثلاثاء

التباينات

الهيئة

المصرفية

العليا

ونكرر

مطالبتها

بقانون

الانتظام

المالي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حرب ايران - اسرائيل.. هل تُعلّق القروض للبنان؟ (نداء الوطن)
قنبلة نووية.. والمخترع طفل لبناني؟ (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

الحجار تفقد مقر قيادة شرطة بيروت
08:54

الحجار تفقد مقر قيادة شرطة بيروت

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مقر قيادة شرطة بيروت - ثكنة إميل الحلو، في حضور قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي وعدد من ضباط وحدة شرطة بيروت ووحدة الشرطة القضائية.

08:54

الحجار تفقد مقر قيادة شرطة بيروت

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مقر قيادة شرطة بيروت - ثكنة إميل الحلو، في حضور قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي وعدد من ضباط وحدة شرطة بيروت ووحدة الشرطة القضائية.

البستاني يوجه سؤالاً خطياً إلى الحكومة
08:16

البستاني يوجه سؤالاً خطياً إلى الحكومة

تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

08:16

البستاني يوجه سؤالاً خطياً إلى الحكومة

تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني اليوم بسؤال خطي إلى الحكومة، عبر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون رقم 240 تاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025