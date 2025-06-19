الرئيس جوزاف عون يلتقي السفير الأميركيّ في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك

أكد مرجع حكومي لـ"الجديد" ان اتجاهات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ما زالت غامضة ،كما لا يزال قرار الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الحرب أو عدمه غير محسوم . لكنه استبعد مشاركة حزب الله في الحرب في حال مشاركة الولايات المتحدة فيها ، موضحاً أن مسار التواصل بين قيادة الجيش اللبناني والحزب "مطمئن" في هذا الخصوص .
أقدم مجهولون ليلًا على إطلاق النار باتجاه منزل رجل الأعمال اللبناني، ابن بلدة شبعا، سامي ضاهر وشقيقه سمير ضاهر، في منطقة الجية، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية داخل المبنى. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، من دون تسجيل أي إصابات.