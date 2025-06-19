المبعوث الأميركي توماس باراك من عين التينة: جئنتا لمساعدة لبنان وكي لا تتكرر الحرب

أكد مرجع حكومي لـ"الجديد" ان اتجاهات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ما زالت غامضة ،كما لا يزال قرار الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الحرب أو عدمه غير محسوم . لكنه استبعد مشاركة حزب الله في الحرب في حال مشاركة الولايات المتحدة فيها ، موضحاً أن مسار التواصل بين قيادة الجيش اللبناني والحزب "مطمئن" في هذا الخصوص .