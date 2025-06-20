إستهداف سيارة على طريق عام العباسية (فيديو)

نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه استغرابه وصف البعض لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه. وأكد الزوار لقناة "الجديد" أن ما نُسب للرئيس بري بأن الحزب لن يشارك في الحرب هو "أكيد"، أما كلام قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ موقف غيره، لأنه بطبيعة الحال هو متضامن مع إيران.

