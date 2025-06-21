الجيش الإسرائيلي: سلاح البحرية هاجم مبنى لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان الليلة الماضية

أعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها الى العراق لأيام 22و23 حزيران 2025.
زعم الجيش الإسرائيلي أن قطعة بحرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت الليلة الماضية هجوماً على مبنى عسكري تابع لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الناقورة جنوب لبنان.
جاء في صحيفة الجمهورية: ليس قراراً بسيطاً دخول «الحزب» في الحرب إلى جانب النظام الإيراني. ففي تلك اللحظة، عليه أن يكون مستعداً لمواجهة كل مستلزمات هذا القرار، سياسياً وعسكرياً، ولدفع الأثمان اللازمة، علماً أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة انتزعت منه كثيراً من القدرات وضيّقت عليه هوامش التحرّك.