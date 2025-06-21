الجيش الإسرائيلي: سلاح البحرية هاجم مبنى لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان الليلة الماضية

جاء في صحيفة الجمهورية:



ليس قراراً بسيطاً دخول «الحزب» في الحرب إلى جانب النظام الإيراني. ففي تلك اللحظة، عليه أن يكون مستعداً لمواجهة كل مستلزمات هذا القرار، سياسياً وعسكرياً، ولدفع الأثمان اللازمة، علماً أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة انتزعت منه كثيراً من القدرات وضيّقت عليه هوامش التحرّك.