الرئيس جوزاف عون: لبنان مدرك اليوم انه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "بلدة كور هي رمز الوفاء للشهداء".وقال خلال زيارته بلدة كور - البترون يوم أمس السبت لتهنئة رئيس بلديتها روجيه يزبك بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات منطقة البترون: "إننا فخورون كثيرًا بنائب المنطقة غياث يزبك، الذي هو نائب من الشعب، فصحيحٌ أنّ المواقع التي تبوّأها تغيّرت، ورغم أنه بات لسيارته "نمرة زرقا"، إلّا أنه بقي من الناس وللناس، ونحن نفتخر بأن يكون نائبنا البتروني من أصغر ضيعة في البترون".
قال الرئيس جوزاف عون إن "لبنان قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، اكثر من اي وقت مضى، انه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال".
أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.ة.