الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

عون: لبنان غير راغب في دفع المزيد

2025-06-22 | 03:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون: لبنان غير راغب في دفع المزيد
عون: لبنان غير راغب في دفع المزيد

قال الرئيس جوزاف عون إن "لبنان قيادة وأحزاباً وشعباً، مدرك اليوم، اكثر من اي وقت مضى، انه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك، لاسيما وان كلفة هذه الحروب كانت وستكون اكبر من قدرته على الاحتمال".

أضاف: "قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر على نحو يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة".

ودعا إلى ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بناءة وجدية لاعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار.

مقالات ذات صلة
عون: لبنان غير راغب في دفع المزيد

محليات

جوزاف عون

لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
الرئيس جوزاف عون: لبنان مدرك اليوم انه دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد ولا مصلحة وطنية في ذلك

اقرأ ايضا في محليات

"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
06:01

"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "بلدة كور هي رمز الوفاء للشهداء".

وقال خلال زيارته بلدة كور - البترون يوم أمس السبت لتهنئة رئيس بلديتها روجيه يزبك بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات منطقة البترون: "إننا فخورون كثيرًا بنائب المنطقة غياث يزبك، الذي هو نائب من الشعب، فصحيحٌ أنّ المواقع التي تبوّأها تغيّرت، ورغم أنه بات لسيارته "نمرة زرقا"، إلّا أنه بقي من الناس وللناس، ونحن نفتخر بأن يكون نائبنا البتروني من أصغر ضيعة في البترون".

06:01

"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "بلدة كور هي رمز الوفاء للشهداء".

وقال خلال زيارته بلدة كور - البترون يوم أمس السبت لتهنئة رئيس بلديتها روجيه يزبك بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات منطقة البترون: "إننا فخورون كثيرًا بنائب المنطقة غياث يزبك، الذي هو نائب من الشعب، فصحيحٌ أنّ المواقع التي تبوّأها تغيّرت، ورغم أنه بات لسيارته "نمرة زرقا"، إلّا أنه بقي من الناس وللناس، ونحن نفتخر بأن يكون نائبنا البتروني من أصغر ضيعة في البترون".

إتصال هاتفي بين عون وسلام.. ماذا في تفاصيله؟
03:04

إتصال هاتفي بين عون وسلام.. ماذا في تفاصيله؟

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.

ة.

03:04

إتصال هاتفي بين عون وسلام.. ماذا في تفاصيله؟

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.

ة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025