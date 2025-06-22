هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة أفراد عائلات الموظفين وغير العاملين في الحالات الطارئة من موظفي الحكومة الأميركية في لبنان، نظراً للظروف الأمنية المتقلبة وغير المتوقعة في المنطقة.
أظهر مقطع فيديو وصول نعشي حسين الخليل، مرافق الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"ابو علي"، والقيادي في "كتائب سيد الشهداء" العراقية حيدر الموسوي الى بغداد تمهيداً لتشييعهما. وكانت الكتائب نعت الموسوي والخليل، ونجله مهدي الخليل، اثر غارة إسرائيلية استهدفتهم عند الحدود الإيرانية العراقية.
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، منشوراً عبر صفحته على منصة "إكس"، قال فيه: "في هذه المواجهة، تميل موازين القوى لصالح الإمبريالية الغربية، ولهذا سيكون من الأفضل التفاوض على وقفٍ لإطلاق النار لتفادي مزيد من التصعيد والدمار".