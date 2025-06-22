هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، منشوراً عبر صفحته على منصة "إكس"، قال فيه: "في هذه المواجهة، تميل موازين القوى لصالح الإمبريالية الغربية، ولهذا سيكون من الأفضل التفاوض على وقفٍ لإطلاق النار لتفادي مزيد من التصعيد والدمار".



