الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تصعيدٌ ديبلوماسي وحديث عن طرح أميركيّ (الجمهورية)

2025-06-25 | 01:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تصعيدٌ ديبلوماسي وحديث عن طرح أميركيّ (الجمهورية)
تصعيدٌ ديبلوماسي وحديث عن طرح أميركيّ (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية: لوحظ أنّ إسرائيل تعمّدت في اليومين الأخيرين إطلاق العنان لمسيّراتها في أجواء الجنوب بغير انقطاع، للمرّة الأولى منذ فترة طويلة، كما كثفت ضرباتها في عدد من المناطق.

ووضعت مصادر مطلعة هذا الاستعراض والتصعيد العسكري الإسرائيلي في سياق ممارسة الضغط السياسي على لبنان، واستغلال اللحظة السياسية التي يتحرّك فيها الأميركيون من خلال موفدهم، السفير في تركيا، توماس براك، في سعي منه إلى إقناع لبنان بتنفيذ البند الوارد في القرار 1701 واتفاق وقف النار، والمتعلق بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ضمن مهلة محدّدة.

وإذ تردّد أنّ براك «منح» الحكومة مهلة 3 أسابيع ليعود إلى بيروت، ويتبلّغ منها قراراً حازماً بتنفيذ هذا البند، فإنّ اهتمام أركان الحكم يتركز في هذه الفترة على تحضير الصيغة المناسبة للردّ على طرح واشنطن، باللغة التي تفهمها وتقنعها. ويتلخّص الردّ اللبناني بالطلب من الأميركيين أن يضغطوا في المقابل على إسرائيل لتنفيذ البند المتعلق بانسحابها الكامل من كل الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان، بحيث يكون هناك تزامن في التنفيذ من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وإلى ذلك، قارب مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» عبر «الجمهورية»، انعكاسات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بالآتي:

جاء المبعوث الأميركي توماس براك إلى لبنان بعناوين سبق أن تحدث بها الأميركي، لكنه رتّبها بأكثر حنكة وبلغة أخف حدّة، وأراد من خلالها أن يدفع في اتجاه شرعنة حصرية السلاح، وطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء بعض الخطوات المتزامنة، خصوصاً أنّ وجهة نظر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» الأساسية، هي الانسحاب ووقف العدوان واسترداد الأسرى، كمقدمة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية التي من ضمنها سيُطرح ملف السلاح».

وأضاف المصدر «أنّ الغرب مع قسم من الداخل، أولوياتهم مختلفة، تنادي بتسليم السلاح كمقدمة للإنسحاب الإسرائيلي، وكل طرف متمسك بوجهة نظره، والرئيس عون مدرك أنّ طرح نزع السلاح في هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى وضع داخلي غير مستقر، لذلك يحاول إيصال رسالة إلى الأميركيين بضرورة مساعدته في هذا الأمر. وأشار المصدر إلى أنّ الجديد الذي أتى به براك هو فكرة التزامن في الخطوات، أي خطوة من الدولة وخطوة من إسرائيل. وهذا الكلام لم يكن مرتبطاً منطقياً بالعدوان على إيران ولا بنتائج الحرب، لأنّ احداً لم يكن يتوقع أن تصل الامور إلى هذا الحدّ، وأن تندلع مواجهات لمدة إثني عشر يوماً، وأن يخرج الإيراني منتصراً من هذه المعركة قياساً على الأهداف المعلنة وغير المعلنة من إيران، وهناك احتمال كبير في إطار التهدئة في الإقليم والمنطقة، أن تقوم الأطراف الفاعلة بنوع من التفاهمات في ظل المنحى الذي أخذته الاوضاع».

وتحدث المصدر نفسه عن «احتمال أن تتحرك بعض الأمور في المنطقة، خصوصاً أنّ ترامب يعتبر أنّ المحور كمحور تقوده إيران تعرّض لضربة في الملف النووي بمعزل عن التفصيل، وأنّ هذا سيحفّز على التهدئة في المنطقة وإطفاء الحرائق المشتعلة من جانب إسرائيل، وأنّ لبنان في هذه الحال ينتظر اليوم التالي لما بعد اتفاق إطلاق النار وربما ينسحب تهدئة. ثم انّ هناك مجموعة عوامل ترتبط بعضها ببعض وتتعلق بالمحددات الثلاثة؛ أولاً، ما جاء في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وثانياً، البيان الوزاري للحكومة الذي وافق عليه وزراء «الثنائي الشيعي» لجهة حصرية السلاح مع حق لبنان في الدفاع عن نفسه وأرضه، والنقطة الثالثة، أنّه حتى الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قال إنّ الحزب مع تثبيت حصرية السلاح، وانّ سلاح المقاومة مرتبط بالحرب مع إسرائيل. والفكرة الأساسية هنا أنّ هذه السياقات هي سياقات ليست متناقضة إنما متكاملة. وفي النهاية عندما يستردّ لبنان أرضه وسيادته لا ضرورة للسلاح، خصوصاً أنّ المقاومة تتبنّى من الأساس فكرة أن تكون للبنان استراتيجية دفاعية يتفق عليها اللبنانيون».

 

تصعيدٌ ديبلوماسي وحديث عن طرح أميركيّ (الجمهورية)

محليات

لبنان

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كنعان التقى موفدًا رئاسيًا فرنسيًا وأكد الحرص على أموال المودعين
خلاف حاد بين "الثنائي"... وشلل اداري!

اقرأ ايضا في محليات

بخاري التقى وزير العدل
03:44

بخاري التقى وزير العدل

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة.
وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

03:44

بخاري التقى وزير العدل

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة.
وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)
03:37

إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)


شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت ليلاً، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقتابل والقذائف، ما أدى إلى وقوع قتيلين وجرح آخرين، ووفق المعلومات فإن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات تتعلق بتجارة المخدرات.

03:37

إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)


شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت ليلاً، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقتابل والقذائف، ما أدى إلى وقوع قتيلين وجرح آخرين، ووفق المعلومات فإن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات تتعلق بتجارة المخدرات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025