الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مزاعي التبغ في عيتا الشعب

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.