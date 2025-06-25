إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة.وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية Romanin Saudrais مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت على رأسه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات التي هي قيد البحث في مجلس النواب وتلك التي يرتقب احالتها من الحكومة، لاسيما معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع.