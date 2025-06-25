إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية Romanin Saudrais مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت على رأسه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات التي هي قيد البحث في مجلس النواب وتلك التي يرتقب احالتها من الحكومة، لاسيما معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع.

