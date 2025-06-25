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محليات

إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)

2025-06-25 | 03:37
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إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)
إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)


شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت ليلاً، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقتابل والقذائف، ما أدى إلى وقوع قتيلين وجرح آخرين، ووفق المعلومات فإن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات تتعلق بتجارة المخدرات.

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إشتباكات تشعل مخيم شاتيلا ليلاً (فيديو)

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