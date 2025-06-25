عون: التمديد لليونيفيل ضرورة.. والاحتلال يعرقل انتشار الجيش على الحدود

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزاف عون أكد خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، مشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد.



