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محليات

عون: التمديد لليونيفيل ضرورة.. والاحتلال يعرقل انتشار الجيش على الحدود

2025-06-25 | 07:32
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عون: التمديد لليونيفيل ضرورة.. والاحتلال يعرقل انتشار الجيش على الحدود
عون: التمديد لليونيفيل ضرورة.. والاحتلال يعرقل انتشار الجيش على الحدود

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جوزاف عون أكد خلال لقائه مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أهمية التمديد لقوات اليونيفيل، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، مشدداً على ضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجاز هذا التمديد في موعده المحدد.

وأضاف الرئيس عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها يشكل عائقاً أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، مؤكداً أن الجيش، حيثما انتشر في منطقة جنوب الليطاني، طبق قرار الدولة المتعلق بحصرية السلاح وأزال جميع المظاهر المسلحة، بما يكرس سيادة الدولة واستقرارها.

 
عون: التمديد لليونيفيل ضرورة.. والاحتلال يعرقل انتشار الجيش على الحدود

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