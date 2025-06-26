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محليات

جنبلاط: سلّموا سلاحكم!

2025-06-26 | 10:20
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جنبلاط: سلّموا سلاحكم!
جنبلاط: سلّموا سلاحكم!

اشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط،​ الى ان "هناك صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط، وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة، والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة".

ولفت جنبلاط في مؤتمر صحفي، بأنه "ابلغ الرئيس جوزاف عون أنّه هناك في موقع ما بالمختارة سلاحاً وطلب منه أن يستلم الجيش هذا السلاح".

وأوضح بأنه "عملت على تجميع سلاح "الحزب الاشتراكي" مركزياً وسُلّم للدولة منذ 3 أسابيع، وأتمنى على الأحزاب تسليم سلاحها بالشكل المناسب إلى الدولة".

وأردف "رسالتي حول تسليم السلاح هي للجميع، وهناك أبواق من الكتّاب ينهالون يومياً على حزب الله بتسليم السلاح، ولكن ليس بهذه الطريقة نعالج الموضوع، ويجب إعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيدًا عن الجنسية".

وأوضح جنبلاط بان مزارع شبعا كانت وستبقى سورية، وهي تحت القرار الأممي 242 واسرائيل احتلتها.

واعتبر جنبلاط، أن "في جولة اليوم انتصرت اسرائيل والغرب بالتحالف مع الولايات المتحدة".
جنبلاط: سلّموا سلاحكم!

محليات

وليد جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

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بدء تفكيك 34 مخيماً للنازحين السوريين (فيديو)

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل. ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو (خ.ع.ش.) وقد بدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وبعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

كان محمّلاً بأسلحة وذخائر.. الجيش يطلق النار على "بيك آب" (صورة)
10:05

كان محمّلاً بأسلحة وذخائر.. الجيش يطلق النار على "بيك آب" (صورة)

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10:05

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