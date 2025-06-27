المتحدث باسم جيش العدو: الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائقه الصاروخية

افاد مراسل الجديد في النبطية أن العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف ظهر اليوم شقة على طريق النبطية الفوقا ادى الى استشهاد مواطنة وجرح 13 آخرين، والمواطنة هي "عفاف محمد اسعد شحرور" (ام وسام - زوجة صبري الشاعر)، وهي عادت الى لبنان من ألمانيا منذ أقل من شهر حيث تعيش وعائلتها هناك، وجاءت الى لبنان لتزور ابنتها وشقيقتها حيث كانت بشقتها لحظة الاستهداف.