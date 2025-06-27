" تحركات مشبوهة"… توقيف 3 فلسطينيين في البترون

ووفقاً لمعلومات ميدانية، لفت انتباه الشبان أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتصرفون بطريقة مريبة، خاصة أثناء اقترابهم من دراجة نارية، ما دفعهم إلى مراقبتهم عن كثب والتواصل مع الأجهزة الأمنية.

وفور تلقي البلاغ، حضرت دورية من فرع الاستقصاء إلى المكان، وعملت على توقيف المشتبه بهم، وهم: “إ.ن”، “ح.ع”، و”ع.ع”، حيث تم اقتيادهم إلى التحقيق.

وتعمل الجهات الأمنية حالياً على استجوابهم والتدقيق في احتمال تورطهم بمحاولات سرقة سابقة، خصوصاً في ظل تسجيل سرقة دراجة نارية والتوك توك في البترون خلال الأيام والأسابيع الماضية.