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محليات

وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل

2025-06-27 | 11:08
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وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل
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وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل

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