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محليات

حزام ناريٌ زنَّر تلال النبطية (مقدمة النشرة المسائية)

2025-06-27 | 13:14
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حزام ناريٌ زنَّر تلال النبطية (مقدمة النشرة المسائية)
حزام ناريٌ زنَّر تلال النبطية (مقدمة النشرة المسائية)

جرائمُ بلا عِقابٍ لاتفاق وقف إطلاق نارٍ من جانب واحد.. أشهرٌ مَضَت على نهاية حرب، لم ينسحبْ منها جيشُ الاحتلال إلى الخطوط الخلفية، بل زاد على احتلالِ النِقاط الخمس، توغُّلاً في القرى ونَسفاً لبيوتِها، ورَفعاً لوتيرةِ الاعتداءات بين ضِفتَي الليطاني الشماليةِ والجنوبية.. وإلى مشهد القتل اليومي بالمسيَّرات، حِزامٌ ناريٌّ بأكثرَ من عشرينَ غارةً زنَّر تلالَ النبطية الفوقا، ولفَّ مرتفعات علي الطاهر والدبشة على مشارفِ قرية كفرتبنيت والجوار، بصواريخَ ارتجاجيةٍ تردَّد صداها في مختلِف مناطقِ الجنوب، وتمدَّدَ الاعتداءُ إلى قلب مدينة النبطية، باستهداف شِقةٍ سكنية أودى بحياة سيدةٍ جاءت من بلاد الاغتراب لزيارة ابنتِها.


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مداهمة هوليوودية تنتهي بتوقيف "رأس العصابة"! (فيديو)

نفّذت فرقة "السوات" التابعة للشرطة القضائية عملية أمنية فجر اليوم في منطقة طريق المئتين – طرابلس، استهدفت المطلوب الخطر ناصر رومية، المتهم بجرائم قتل وإطلاق نار.

العملية، التي أعقبت رصدًا دقيقًا، شهدت اشتباكًا مسلحًا عنيفًا أسفر عن إصابة عدد من المطلوبين، واستشهاد عنصر من "السوات". وبعد أكثر من ساعتين من تبادل إطلاق النار، تم توقيف ثلاثة أشخاص، وسلّم رومية نفسه لاحقًا.

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العملية، التي أعقبت رصدًا دقيقًا، شهدت اشتباكًا مسلحًا عنيفًا أسفر عن إصابة عدد من المطلوبين، واستشهاد عنصر من "السوات". وبعد أكثر من ساعتين من تبادل إطلاق النار، تم توقيف ثلاثة أشخاص، وسلّم رومية نفسه لاحقًا.

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