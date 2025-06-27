حزام ناريٌ زنَّر تلال النبطية (مقدمة النشرة المسائية)

جرائمُ بلا عِقابٍ لاتفاق وقف إطلاق نارٍ من جانب واحد.. أشهرٌ مَضَت على نهاية حرب، لم ينسحبْ منها جيشُ الاحتلال إلى الخطوط الخلفية، بل زاد على احتلالِ النِقاط الخمس، توغُّلاً في القرى ونَسفاً لبيوتِها، ورَفعاً لوتيرةِ الاعتداءات بين ضِفتَي الليطاني الشماليةِ والجنوبية.. وإلى مشهد القتل اليومي بالمسيَّرات، حِزامٌ ناريٌّ بأكثرَ من عشرينَ غارةً زنَّر تلالَ النبطية الفوقا، ولفَّ مرتفعات علي الطاهر والدبشة على مشارفِ قرية كفرتبنيت والجوار، بصواريخَ ارتجاجيةٍ تردَّد صداها في مختلِف مناطقِ الجنوب، وتمدَّدَ الاعتداءُ إلى قلب مدينة النبطية، باستهداف شِقةٍ سكنية أودى بحياة سيدةٍ جاءت من بلاد الاغتراب لزيارة ابنتِها.