"تحلوا بالصبر".. من شاتيلا إلى المطار!

بدأت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال إعادة تأهيل وصيانة الطريق الرئيسية المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، انطلاقًا من دوّار شاتيلا وصولًا إلى حرم المطار، ضمن خطة "لبنان على السكة" الهادفة إلى تأهيل شبكة الطرق الحيوية في مختلف المناطق.