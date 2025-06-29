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محليات

أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟

2025-06-29 | 01:56
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أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟
أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟

قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليًا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولاً: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلاً لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر شباط الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» الكويتية، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني.

ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيًا وإنمائيًا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي.

وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة "وادي العصافير" في بلدة الخيام الحدودية.
أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟

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