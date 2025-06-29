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محليات

طقس لبنان: شمس ورطوبة وأمطار خفيفة ممكنة الإثنين!

2025-06-29 | 04:06
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طقس لبنان: شمس ورطوبة وأمطار خفيفة ممكنة الإثنين!
طقس لبنان: شمس ورطوبة وأمطار خفيفة ممكنة الإثنين!

يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات لتعود تدريجياً إلى معدّلاتها الموسمية.

 

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمالاً فجر الإثنين.

 

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتعود إلى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة أحياناً .

 

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

 

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.

 

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالاًعلى الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

 

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85%.

 

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج.

 

حرارة سطح الماء: 27°م.

 

ساعة شروق الشمس: 05:29

 

ساعة غروب الشمس: 19:53

طقس لبنان: شمس ورطوبة وأمطار خفيفة ممكنة الإثنين!

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