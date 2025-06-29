طقس لبنان: شمس ورطوبة وأمطار خفيفة ممكنة الإثنين!

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وتنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمالاً فجر الإثنين.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتعود إلى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة أحياناً .

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و35 كم/س.