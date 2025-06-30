بيان توضيحي من "اوجيرو" حول ترميم شبكة الاتصالات

"١. قامت وزارة الاتّصالات وهيئة " " وشركتا "ألفا" و"تاتش" بإحصاء الأضرار وتجهد حاليًا في سبيل تأمين خدمة الاتّصالات بواسطة اللاسلكية في الجنوب، والأعمال تتقدّم ضمن الإمكانيات المتاحة.

٢. لحظت وزارة الاتّصالات في موازنة ٢٠٢٦ شبكات ألياف ضوئية وشبكات لاسلكية في مناطق عدة من الكبرى، كما استكمالًا لتنفيذ الشبكات التي بدأ العمل فيها.

٣. بالنسبة إلى عقود تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للعام ٢٠٢٥ والمناقصة العائدة لها، فإن الوزارة لم تلغِ هذه المناقصة، وإنما تنتظر حاليًا استشارة بخصوص الاعتمادات الخاصة لتنفيذها، وفي ضوء جواب ديوان المحاسبة يُبنى على الشيء مقتضاه لناحية السير بتنفيذ هذه الشبكات.

٤. بالنسبة إلى مناقصة FWA fixed wireless access ، فقد تمّ تأجيل مهلة تقديم العروض مرّات عدة، قبل تقديم أي عروض من الشركات، وقد تمّ إلغاؤها لإعادة تحديد الإطار الفني والأماكن الجغرافية المنوي نشر الشبكات فيها، في ضوء المتغيرات التي حصلت منذ إقرار موازنة ٢٠٢٥ والاعتداءات الإسرائيلية على ، والجنوب، وبيروت، وتحديد التقنية الأمثل لإطلاق هذه الخدمات اللاسلكية FWA أو standalone 5G أو غيرها، بالتنسيق بين هيئة أوجيرو، والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز، صاحبة الصلاحية الفنية في دراسة وتصميم الشبكات في وزارة الاتّصالات.

٥. تقوم أوجيرو حاليًا بالتعاون مع اتّحاد بلديات الضاحية بإصلاح سنترال المريجة والشبكات في المنطقة، وتجهد، بكلّ ما يلزم ضمن الإمكانيات المتاحة، لإنجاز الإصلاحات بأسرع وقت ممكن.

٦. حتى الآن قامت الوزارة وأوجيرو في المنطقة الحدودية بتركيب محطات لاسلكية لتقديم خدمة الاتّصالات للقرى الحدودية في كوكبا، مرجعيون، الصوانة، شوكين وبرعشيت وغيرها.

كما يتبيّن مما ورد أعلاه، فإن جميع الالتباسات كان يمكن توضيحها لو جرى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي في وزارة الاتّصالات وهيئة أوجيرو.

ففي هذه المرحلة الدقيقة، ما يفيد هو نقل المعلومات بدقة ووضوح للمواطنين، بعيدًا من إثارة المخاوف والبلبلة التي لا تخدم أحدًا من اللبنانيين".