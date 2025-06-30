نعيم قاسم: كونوا مطمئنين!



أكّد الأمين العام لحزب الشيخ ، في الليلة الخامسة من عاشوراء، أنّ "الاحتلال مؤقّت والتحرير دائم ونحن في دفاعية وهذه أرضنا ومستقبل أجيالنا فلا تقولوا لنا سلّموا لهم لأن هؤلاء طواغيت ولا تقولوا لنا لا تدافعوا"، وقال "هذه ستبقى كريمة ومحررة بإذن الله تعالى".

وقال: "نحن ملتزمون هذا العام بشعار ما تركتك يا "، مضيفًا "أخواتنا من الأمهات والزوجات والبنات لهنّ باعٌ طويل في الجهاد وفي إحاطة المقاومة وعزيمتها لأنهن اقتدين بزينب"، مشيرًا إلى "أننا نحن تعلمنا من الإمام الحسين أن نقول دائمًا هيهات منّا الذلة".

وأضاف : "والله لو لم يكن لدينا هذا المستوى من الإيمان العظيم لكل مجتمعنا وبيئتنا لما استطعنا أن نحرر ونُخرج إسرائيل من أرضنا وأن نبقي هذه وكريمة لأكثر من 40 سنة".

ولفت إلى أنّ "منهجنا منهج إلهي راعى التوازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح".

وتابع الشيخ قاسم: "نحن في موقع الدفاع في مواجهة محتل وفي مواجهة عدوان أميركي إسرائيلي"، موضحًا أنّ "تمسكنا بالأرض هو لأنّ هذه الأرض لنا وهذا حق ونحن سنعمل من أجل حقّنا وبالتالي الآخرون لا يستطيعون منعنا من حقنا بسبب مصالحهم".

وقال: "إنّ إسرائيل معتدية ظالمة مجرمة وهذه أميركا طاغوتية تحاول أن تدمّر الحياة العزيزة في ونحن من حقنا أن نقول لهم لا"، مشيرًا إلى أنّ "من يأخذ البلد إلى المجهول هو من يؤيد "إسرائيل" وأميركا في مشاريعهم".

وشدد على أنّه "عندما يثبت ونحرر الأرض ونمنع إسرائيل وأميركا أن تغصبانا على ما لا نريد نصل إلى مستقبل عزيز وعظيم"، مضيفًا "نحن ندعوكم أن لا تساعدوا إسرائيل وأميركا على مشاريعهم وقدموا وطنيتكم في العلاقة مع إخوانكم ونحن وإياكم نتفاهم على كل التفاصيل"، لافتًا إلى "أننا سنكون مع الحق ولن ندع هذا الاحتلال يستقر وليعلم العالم بأننا جماعة تربينا على درب الحسين".

وذكر أنّه "إذا واجهنا بسرّ قوّتنا بالإيمان وبعض الإمكانات سنفوز عليهم بسر قوتهم بالإمكانات"، مضيفًا "من يقول لنا اجمعوا إمكانات بمقدارهم يقول لنا أبطلوا قوتكم الإيمانية"، لافتًا إلى أنّ "كل الطواغيت تريد أن تؤثر علينا بطريقة سلبية ولا خيار لدينا سوى أن نسير باستقامة".

وختم بالقول: "كونوا مطمئنين ستبقون دائمًا أوائل ورؤوسكم مرفوعة".





