منح للعسكرين والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب

استأنف جلسته التشريعية التي تشهد مناقشة وإقرار مشاريع قوانين هامة تتعلق بدعم القطاعات الحيوية ومواكبة خطة التعافي الاقتصادي.

وقد أقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498، الذي يهدف إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. يخصص القرض لتمويل "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية"، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الزراعي كجزء من استراتيجية التعافي الاقتصادي الشامل.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493، الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، لتقديم منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة، وذلك اعتبارًا من 1/7/2025، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة الحساسة وتوفير استقرار لها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكانت قد شهدت الجلسة أمس توتراً بعد توقيع حوالي 68 نائبًا من مختلف الكتل على عريضة تطالب بإدراج اقتراح قانون معجل يتعلق بتعديل قانون انتخاب النواب، خصوصًا فيما يتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين. إلا أن رئيس المجلس رفض إدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، مما دفع عددًا كبيرًا من النواب إلى الانسحاب والاحتجاج، إلا أن الجلسة استمرت مع بقاء بعض النواب.