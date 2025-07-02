من ميشيغن الى بري.. رسالة مغتربين شيعة!



صدر بيان موقع فعاليات في الجالية اللبنانية في ولاية ميشيغن بالولايات المتحدة الاميركية، بعنوان: "كتاب مفتوح من قلب الإغتراب اللبناني في ميشيغن إلى رئيس نبيه بري".