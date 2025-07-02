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محليات

الرئيس سلام: نستعد اليوم لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيداً على التزامنا بالديمقراطية كمدخل للإصلاح

2025-07-02 | 04:35
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الرئيس سلام: نستعد اليوم لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيداً على التزامنا بالديمقراطية كمدخل للإصلاح
الرئيس سلام: نستعد اليوم لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيداً على التزامنا بالديمقراطية كمدخل للإصلاح
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الرئيس سلام: نستعد اليوم لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيداً على التزامنا بالديمقراطية كمدخل للإصلاح

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