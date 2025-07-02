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محليات

نعيم قاسم: لا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو

2025-07-02 | 15:12
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نعيم قاسم: لا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو
نعيم قاسم: لا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو



أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ ​نعيم قاسم​، في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أنّه "لدينا إيمان بالنصر ووظيفتنا أن نقاوم ونواجه".

وفي كلام وجهه لجرحى الحزب، قال قاسم: "الجرحى أدخلوا إلى قلوبنا العزيمة ولي الشرف أن نكون معًا في حمل راية حزب الله والمقاومة حتى النصر إن شاء الله. أيها الجرحى أنتم تاج الرؤوس وسنبقى معكم لكي نستفيد من طاقاتكم وإمكاناتكم على خط الإسلام والولاية ومشروع الحق وخط المقاومة"، لافتًا إلى أنّ "حزب الله في لبنان هو حزب الإمام المهدي ونحن نعتبر أننا جند وأننا في طريق يوصل إلى قيادة الإمام المهدي".
وأضاف "نحن نواجه الكيان الإسرائيلي كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان والمنطقة والعالم"، موضحًا أنّ "إسرائيل خطر حقيقي".
وذكر قاسم أنّ "القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معًا"، مضيفاً: "نحن لا نخضع للتهديد ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي".
 
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