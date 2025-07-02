نعيم قاسم: لا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو

وفي كلام وجهه لجرحى الحزب، قال : "الجرحى أدخلوا إلى قلوبنا العزيمة ولي الشرف أن نكون معًا في حمل راية والمقاومة حتى النصر إن شاء . أيها الجرحى أنتم تاج الرؤوس وسنبقى معكم لكي نستفيد من طاقاتكم وإمكاناتكم على خط الإسلام والولاية ومشروع وخط المقاومة"، لافتًا إلى أنّ "حزب الله في هو حزب الإمام ونحن نعتبر أننا جند وأننا في طريق يوصل إلى قيادة الإمام المهدي".وأضاف "نحن نواجه الكيان الإسرائيلي كخطر استراتيجي على فلسطين ولبنان والمنطقة والعالم"، موضحًا أنّ "إسرائيل خطر حقيقي".وذكر قاسم أنّ "القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معًا"، مضيفاً: "نحن لا نخضع للتهديد ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي".