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محليات

لافروف: نأمل استدامة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

2025-07-04 | 06:16
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لافروف: نأمل استدامة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
لافروف: نأمل استدامة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الأمل في أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صفة مستدامة.

 

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة موسكو عقب المحادثات بين الجانبين.

 

وقال لافروف: "نأمل أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صفة مستدامة. ونعول على أن دول الخليج وإيران ستظهر الحكمة لتنفيذ كافة الإجراءات الإيجابية التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة".

 

وأضاف: "نرحب بتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج وخاصة السعودية".

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