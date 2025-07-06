مصادر الجديد: الموقف الرسمي اللبناني يسعى الى التوازن بين موقف الدولة وموقف حزب الله

علاء موسى لـ وهلق شو: أفكار توم برّاك واضحة تحتاج الى إجابات وهو لا يتعامل مع حزب الله بل مع الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون شفافة في ردّها وهذه وجهة النظر الأميركية التي لم تحمل أي نوع من أنواع التهديد