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محليات

الموفد الأميركي توم براك وصل إلى بيروت

2025-07-07 | 03:39
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الموفد الأميركي توم براك وصل إلى بيروت
الموفد الأميركي توم براك وصل إلى بيروت
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الموفد الأميركي توم براك وصل إلى بيروت

محليات

الأميركي

بيروت

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وصول الموفد الأميركي توم باراك إلى بعبدا
معلومات الجديد: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم بارّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه معتبراً أن الرد غير كافٍ ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود

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