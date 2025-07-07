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الرئيس سلام: كل نواب حزب الله صوتوا لصالح البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح
2025-07-07 | 09:31
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الرئيس سلام: كل نواب حزب الله صوتوا لصالح البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح
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الرئيس سلام: كل نواب حزب الله صوتوا لصالح البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح
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