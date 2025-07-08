باراك زار جعجع في معراب (صور)

استقبل رئيس حزب " اللبنانية" وعقيلته النائب جعجع، ليل أمس، في دارتهما في معراب، الموفد الرئاسي الأميركي السيد توماس برّاك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في واثنان من مساعديه، في حضور: عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" د. ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وقد تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد جعجع أن مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينياً كان أم لبنانياً، من قبل هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في . وشدد على أنه من دون حل جميع التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان.

وبعد جولة مناقشات حول هذا الموضوع ومواضيع متفرقة في لبنان والشرق الأوسط، تناول برّاك والوفد المرافق العشاء إلى مائدة جعجع وعقيلته، حيث استكملوا مناقشاتهم حول المواضيع المطروحة.