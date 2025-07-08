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محليات

باراك زار جعجع في معراب (صور)

2025-07-08 | 03:27
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باراك زار جعجع في معراب (صور)
باراك زار جعجع في معراب (صور)

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، ليل أمس، في دارتهما في معراب، الموفد الرئاسي الأميركي السيد توماس برّاك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون واثنان من مساعديه، في حضور: عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" د. جوزيف جبيلي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وقد تناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد جعجع أن مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينياً كان أم لبنانياً، من قبل الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان. وشدد على أنه من دون حل جميع التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان.
وبعد جولة مناقشات حول هذا الموضوع ومواضيع متفرقة في لبنان والشرق الأوسط، تناول برّاك والوفد المرافق العشاء إلى مائدة جعجع وعقيلته، حيث استكملوا مناقشاتهم حول المواضيع المطروحة.
 
 
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