على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني.. الرئيس عون يعود إلى بيروت

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الى بيروت آتياً من لارنكا، على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق، بعد ان اختتم زيارته الرسمية الى قبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره القبرصي نيكوس خريسودوليدس، والتي اكدت على ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وشملت محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل.