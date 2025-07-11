الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الموقوفون السوريون في لبنان.. قنبلة موقوتة بين بيروت ودمشق

2025-07-11 | 14:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الموقوفون السوريون في لبنان.. قنبلة موقوتة بين بيروت ودمشق
الموقوفون السوريون في لبنان.. قنبلة موقوتة بين بيروت ودمشق


مقالات ذات صلة
الموقوفون السوريون في لبنان.. قنبلة موقوتة بين بيروت ودمشق

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
"استقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة".. إليكم تفاصيل الطقس

اقرأ ايضا في محليات

"حكي سخيف"! (الجمهورية)
00:46

"حكي سخيف"! (الجمهورية)

دعا الرئيس بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة للجمهورية، بأنّه "حكي سخيف"، وقالت للصحيفة: "اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل".

00:46

"حكي سخيف"! (الجمهورية)

دعا الرئيس بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة للجمهورية، بأنّه "حكي سخيف"، وقالت للصحيفة: "اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل".

متى سيصل الرد الأميركي على الرد اللبناني؟ مصدر يكشف! (الجمهورية)
00:41

متى سيصل الرد الأميركي على الرد اللبناني؟ مصدر يكشف! (الجمهورية)

أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية، أنه "على صعيد الردّ الإميركي – الإسرائيلي على الردّ اللبناني، فلا موعد محدداً لإبلاغه إلى لبنان رسمياً، وخلال محادثات برّاك قيل إنّ الردّ سيأتي في غضون ايّام قليلة، ولكن من دون تحديد تاريخ معيّن لذلك".

وقال المصدر: "على الرغم من صلابة الموقف اللبناني الجامع الذي تضمّنه الردّ على الورقة الأميركية، لا يستطيع أن يقول بأن حظوظ التجاوب معه بصورة جزئية او كليّة كبيرة".

00:41

متى سيصل الرد الأميركي على الرد اللبناني؟ مصدر يكشف! (الجمهورية)

أكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة الجمهورية، أنه "على صعيد الردّ الإميركي – الإسرائيلي على الردّ اللبناني، فلا موعد محدداً لإبلاغه إلى لبنان رسمياً، وخلال محادثات برّاك قيل إنّ الردّ سيأتي في غضون ايّام قليلة، ولكن من دون تحديد تاريخ معيّن لذلك".

وقال المصدر: "على الرغم من صلابة الموقف اللبناني الجامع الذي تضمّنه الردّ على الورقة الأميركية، لا يستطيع أن يقول بأن حظوظ التجاوب معه بصورة جزئية او كليّة كبيرة".

مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)
00:30

مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)

حصلت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك، وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

00:30

مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)

حصلت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك، وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

يحدث الآن

اخترنا لك
"حكي سخيف"! (الجمهورية)
00:46
متى سيصل الرد الأميركي على الرد اللبناني؟ مصدر يكشف! (الجمهورية)
00:41
مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)
00:30
بري الرابح الأكبر! (نداء الوطن)
00:28
لماذا الحكومة تأخرت في التعامل مع سلاح حزب الله؟ برّاك يكشف!
00:22
من هو المدعي العام الماليّ الجديد ماهر شعيتو؟
16:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025