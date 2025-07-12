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محليات

مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)

2025-07-12 | 00:30
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مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)
مع حزب الله.. لا مقايضة ولا مفاوضة! (نداء الوطن)

حصلت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية على فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة الموفد الرئاسي توم براك، وقد تسلم الأخير هذا الجواب خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

ووفق هذه الأوساط، "تبين للإدارة الأميركية أن الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على أن تبسط سيادتها ولا تريد أن تحتكر السلاح إلا بالتفاهم مع حزب الله، في وقت أكد الحزب أنه ليس في وارد تسليم سلاحه وأقصى ما يوافق عليه هو تنظيم وضعيته جنوب الليطاني وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل، ما يعني أن الأمر خرج من يد اللبنانيين وبات مفتوحًا على شتى الاحتمالات".

وأضافت: "لم تعد المسألة داخلية بعد رد المسؤولين اللبنانيين. فقد أصبح القرار وللأسف خارج لبنان".

وتابعت الأوساط نفسها: "اعتاد حزب الله على أن الموقف الرسمي هو لفظي ليس إلا، ولن يصل إلى الترجمة والتنفيذ، ما جعل الحزب يتطبع مع هذا الموقف واعتاد عليه، وهذا أمر خطير للغاية. وقد حان الوقت للانتقال في لبنان من الموقف إلى التنفيذ".

ولفتت إلى أنه "تردد في لبنان أن هناك مقايضة، وأن واشنطن ستحاور حزب الله حول دور مستقبلي وهذا غير صحيح، فالولايات المتحدة واضحة في موقفها، والبيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية ركز على مسألة أساسية وهي أن لا سلاح للحزب في لبنان، ولو كان بيد الحزب ورقة للمقايضة وبيعها، فقد كان ذلك ممكنًا في 6 تشرين الأول 2023،  أي قبل أن ينتهي سلاح الحزب في حرب الإسناد لاحقًا، وكان قبل تلك الحرب لدى الحزب بضاعة ليبيعها لكن ذلك اليوم لم يعد لديه ما يعرضه للبيع".

وخلصت الأوساط إلى القول: "لا مقايضة ولا مفاوضة مع حزب الله، وعليه التزام الدستور اللبناني واتفاق الطائف وتسليم سلاحه من دون أي مقابل".
 
 
 
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