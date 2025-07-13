إعفاءات وإقالات في السفارة الفلسطينية.. الجديد تكشف التفاصيل

أفادت معلومات الجديد بأنه جرى إعفاء الفلسطيني لدى من منصبه، وتعيين السفير الأسعد خلفًا له.



كما أشارت المعلومات إلى أنه تم إقالة حسن ، مسؤول المالية والإدارة في ببيروت.