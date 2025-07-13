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محليات
إعفاءات وإقالات في السفارة الفلسطينية.. الجديد تكشف التفاصيل
2025-07-13 | 12:11
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إعفاءات وإقالات في السفارة الفلسطينية.. الجديد تكشف التفاصيل
أفادت معلومات الجديد بأنه جرى إعفاء
السفير
الفلسطيني لدى
لبنان
أشرف دبور
من منصبه، وتعيين السفير
محمد
الأسعد خلفًا له.
كما أشارت المعلومات إلى أنه تم إقالة حسن
سالم
، مسؤول المالية والإدارة في
السفارة الفلسطينية
ببيروت.
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