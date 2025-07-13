غسان حجار لـ "وهلق شو": لبنان وسوريا مترابطان بشكل وثيق والتهديد الحقيقي الذي يواجه لبنان هو إما الانخراط في قطار التسوية الإقليمية أي "السلام مع إسرائيل" أو البقاء على الهامش