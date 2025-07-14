الحجار استقبل نظيره الكويتي: دولة الكويت لم تتأخر عن دعم لبنان وهي حاضرة دوما ولها أياد بيضاء

استقبل وزير الداخلية والبلديات ، في ، النائب الأول لرئيس ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد الصباح، في إطار زيارته الرسمية إلى على رأس وفد أمني وإداري، حيث أقيمت له مراسم الإستقبال الرسمية.

ثم عُقد لقاء ثنائي بين الوزيرين تناول سبل تعزيز التعاون خصوصاً في مجال الأمن وتبادل الخبرات، تلاه لقاء موسع ضمّ الوفدين اللبناني والكويتي، الأمني والإداري، جرى خلاله البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



ثم أدلى الوزيران بتصريح ، فقال الصباح: " أن اكون في مقر اللبنانية، وسعيد أكثر ان التقي مع زميلي وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي تشرفت بمعرفتهم والتباحث واياهم في جميع الأمور التي تخص أمن كما تخصني انا في أمن الكويت.

لقد جئت إلى لبنان حاملا رسالة من صاحب السمو لانقلها إلى فخامة الرئيس خصوصا وأن الكويت ولبنان أشقاء منذ زمن بعيد اي منذ استقلال الكويت في العام 1961، واذكر ايضا ان لبنان هو البلد الأول الذي دعم الكويت إبان الغزو العراقي، وكان ضد الغزو، وهذا جميل لن تنساه الكويت ابدا".

وسئل عن تقييم الكويت لعملية المخدرات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية فقال: "بالأمانة ان اهم نقطة ابحثها هي عملية تجارة ومكافحة المخدرات واكثر نقطة نعاني منها بالكويت هي عملية تجارة المخدرات والخوف على ابنائنا لانها آفة يستخدمها الأعداء لضرب الجيل الجديد. وانا ممتن ومقدر للتعاون الذي يتم بين الأخوة في لبنان مع الأجهزة الكويتية المماثلة وانا اراجع مشاهد هذا التعاون وآخره مستوعب يحوي ممنوعات كان لدينا معلومة عنه جال على ثلاثة دول قبل أن يصل الى الكويت، وهنا انا شاكر جدا للأجهزة اللبنانية وللبنان.

وعن المساهمة الكويتية في إعادة الاعمار قال الصباح: "لقد كانت الكويت ولا تزال تدعم لبنان والدول الشقيقة والصديقة، وتناولت مع رئيس الوزراء في المبالغ المرصودة في الصندوق الكويتي للتنمية ووعدني بتحضير الجدول الزمني والاحتياجات بناء على المبالغ المرصودة.

وردا على سؤال، قال: تشرفت بزيارة رئيس وسيزف لكم خبرا سعيدا ستسمعونه منه يعني من المصدر اليوم.

وختم ان دول ومنها دولة الكويت يؤكدون دعمهم للبنان وتفاءلوا بالخير تجدونه.



بدوره، شكر وزير الداخلية للنائب الاول لرئيس الحكومة الكويتي ووزير الداخلية على كل رسائل الدعم وعلى حضوره الى لبنان، وقال: " الأولى لكم كانت في مطار واليوم بكل اللقاءات".

وبحثنا في وزارة الداخلية بحضور كل المسؤولين في الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الكويتية التعاون الأمني بشكل عام وبدأت الترجمة بعد اجتماعنا فانتقل فريق متخصص من الجانبين إلى لقاءات مباشرة خصوصا في مواضيع مكافحة المخدرات والجرائم المالية وقسم المباحث العلمية لبحث التعاون الذي أثمر توقيفات وإحباط عمليات تهريب فضلا عن تبادل معلومات وخبرات".

أضاف: "دولة الكويت لم تتأخر عن دعم لبنان وهي حاضرة دوما ولها أياد بيضاء، ويعول اللبنانيون على إخوانهم الكويتيين".



وقال الصباح في رده على سؤال حول تعيين سفير للكويت في لبنان "ان ذلك سيحصل في القريب العاجل".

وتابع: "لقد قمت بزيارات عدة لكويتيين في ، وإن وجودهم هنا يعني انهم يحسون بالأمان وكلما زاد الأمان تكون الزيارات أكثر..



هذا ودوّن الوزير الكويتي في السجل الذهبي للوزارة، عبّر فيها عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، وتقديره لحفاوة الاستقبال.