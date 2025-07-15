عدوان: مضيت الأشهر ولم يتغير شيئاً بشأن السلاح والإصلاح

اورتاغوس ردًا على سؤال بشأن تصريحاتها في قطر حول صندوق النقد: تم اقتباس كلامي خارج سياقه بالكامل، ولم أقل أبدًا أننا نتجاوز الإصلاحات بل على العكس تمامًا أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية