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محليات

قطع طريق صوفر - عاليه إحتجاجاً على احداث السويداء

2025-07-15 | 10:25
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قطع طريق صوفر - عاليه إحتجاجاً على احداث السويداء
قطع طريق صوفر - عاليه إحتجاجاً على احداث السويداء

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قطع طريق صوفر - عاليه إحتجاجاً على احداث السويداء

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شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)
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13:52

شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.

13:52

شروط جديدة لحصر السلاح! (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن الردَّ الاميركي جاء مرحِّباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الاميركية لا سيما حصر السلاح ولكن.. تضمن الرد الأميركي على لبنان مجموعة شروط ابرزُها وضع مهلة زمنية لتنفيذ حصرِ السلاح، وفق آلية وجدول زمنيٍّ واضحٍ وسريع وتخضع لرقابة دولية مباشرة وتوثيقٍ من الجيش اللبناني، بالاضافة الى ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاحه.

هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية!
13:25

هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية!

على وقع الغارات الاسرائيلية التي تشتد يوما بعد يوم، تجتمع اللجنة الثلاثية في بعبدا لدراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وفي معلومات الجديد أن الرد الأميركي جاء مرحباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الأميركية ولا سيما في إضافة بند حصر السلاح عليها في الساعات الاخيرة لكن جاء في الرد مجموعة شروط على لبنان ان يلتزم بها للسير بالورقة اللبنانية برعاية دولية

13:25

هذه شروط نجاح الورقة اللبنانية!

على وقع الغارات الاسرائيلية التي تشتد يوما بعد يوم، تجتمع اللجنة الثلاثية في بعبدا لدراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية وفي معلومات الجديد أن الرد الأميركي جاء مرحباً بالورقة اللبنانية التي تضمنت كل المطالب الأميركية ولا سيما في إضافة بند حصر السلاح عليها في الساعات الاخيرة لكن جاء في الرد مجموعة شروط على لبنان ان يلتزم بها للسير بالورقة اللبنانية برعاية دولية

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