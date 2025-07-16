مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء بعلبك

النائب علي حسن خليل: لم نشعر أن الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط إتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي عليها أن تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن

النائب علي حسن خليل: لم نشعر أن الحكومة تتصرف بمسؤولية وتتحرك بجدية لمنع سقوط إتفاق وقف إطلاق النار وبالتالي عليها أن تشعر اللبنانيين انهم ليسوا رهائن