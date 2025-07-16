استنفار أمني في الجبل والبقاع (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن": كان يوم أمس يومًا ضاريًا من الحرب في السويداء بين الدروز من جهة والعشائر وقوات النظام من جهة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمشاهد وفيديوات تتحدث عن ارتكابات بحق المشايخ الدروز.