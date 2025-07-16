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محليات

استنفار أمني في الجبل والبقاع (نداء الوطن)

2025-07-16 | 01:06
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استنفار أمني في الجبل والبقاع (نداء الوطن)
استنفار أمني في الجبل والبقاع (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن": كان يوم أمس يومًا ضاريًا من الحرب في السويداء بين الدروز من جهة والعشائر وقوات النظام من جهة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمشاهد وفيديوات تتحدث عن ارتكابات بحق المشايخ الدروز.

لبنانيًا، علمت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين الدروز والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث السويداء، في حين جرت اتصالات مكثفة بين أركان الدولة والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى لبنان.
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