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محليات

ماذا علق حزب الله عن الأحداث في سوريا؟

2025-07-16 | 12:21
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ماذا علق حزب الله عن الأحداث في سوريا؟
ماذا علق حزب الله عن الأحداث في سوريا؟

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

"يُدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف سوريا الشقيقة، في اعتداءٍ صارخ على ‏سيادتها الوطنية وعلى المدنيين الآمنين فيها، وانتهاكٍ فاضح للقوانين والأعراف الدولية، واستكمالٍ ‏لمسلسل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها العدو الإسرائيلي على لبنان وفلسطين واليمن والتي قام بها ‏على إيران.‏
إن هذا العدوان الجبان ما هو إلا حلقة جديدة من مخططات العدو الصهيوني لاستباحة الدول وزرع الفتن ‏والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، محاولًا تقديم نفسه كمنقذ أو ضامن لأمن الشعوب، في الوقت الذي ‏يشكل هو الخطر الأكبر عليهم وعلى أمن المنطقة واستقرارها.‏
لقد أثبتت التجارب أن هذا العدو لا يحترم عهدًا ولا يلتزم بأي اتفاق، ولا يفهم إلا لغة القوة، فهو لا يرى في ‏الشعوب والدول إلا أدوات لخدمة مشروعه الاحتلالي الاستيطاني، ولا يريدهم إلا ضعفاء وخاضعين.‏

إننا في حزب الله، نؤكد أن الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد هو السبيل الناجع لحل المشاكل ‏الداخلية، وإننا نتوسم في الشعب السوري الأبي أن يتوحد بكل أطيافه ومكوناته لمواجهة هذا العدو ‏الهمجي، وإفهامه أن الشعب السوري سيبقى عصيًّا على أي احتلال ورافضاً لكل عدوان.‏
كما ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى اليقظة من مخططات هذا الكيان المارق، الذي لن يتورع عن ‏محاولة ابتلاع الجميع متى سنحت له الفرصة، وأن الموقف الواضح والحازم بمقاومته والتصدي له يشكل ‏الضمانة الوحيدة لحفظ وحدة أمتنا وكرامتها وسيادتها واستقلالها".‏‎  ‎
 
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