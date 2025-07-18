في مرفأ بيروت.. مزور خطير بقبضة أمن الدولة

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي:

متابعةً للجهود الأمنية في الفساد والحفاظ على السلامة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقف التابع لمديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة في اللبناني (ك. ح.) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٥، بجرم تزوير شهادات.

خلال التحقيق، أعترف الموقوف بأنه أنشأ منذ عام 2021 شركة وهمية، واستخدم ختمًا مزورًا لإصدار شهادات مزيفة تفيد بأن البواخر تفرغ نفاياتها في مرفأ ، في حين كانت تُلقيها في المياه الإقليمية اللبنانية، ما تسبّب بتلوّث بيئي خطير .

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.