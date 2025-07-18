جنبلاط: جبل العرب في السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا

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الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا
الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه
الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وإثارة حرب أهلية
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وإثارة حرب أهلية
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