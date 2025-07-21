فادي أبو شقرا: لا أزمة محروقات

أكد ممثل موزعي المحروقات أنه "لا يوجد أزمة محروقات"، مشيراً الى أن "البنزين متوفر والالتباس الذي كان حاصل بين وزارة الطاقة ووزارة المالية تم حله بمساعي الخيرين ولا داعي للقلق".