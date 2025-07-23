بسبب الكهرباء.. بري بلا جاكيت داخل الجلسة! (شاهد الفيديو)

نشر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على حسابه عبر منصة "إكس"، "خلال زيارتي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، برفقة النائب ملحم رياشي، وبحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، و"الله يقدم اللي فيه الخير" خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد".

وأرفقها بصور من اللقاء.

