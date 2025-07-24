وزراء على خطى بوشكيان.. "الهروب" بدأ؟ (أسرار نداء الوطن)

رعى مدير عام الزراعة لويس لحود افتتاح معض زراعي حرفي في دار الرهبانية الباسيلية الشويرية للروم الملكيين الكاثوليك ،دير مار الياس الطوق في زحلة، ويستمر المعرض لمدة يومين، يتخلل حلقات حوارية، وبرنامج فنية احيتها فرقة وتر ومساحات امنة للاطفال .
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور مدعي عام التمييز، محافظ مدينة بيروت، المدراء العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.
أفاد مراسل "الجديد" بوقوع اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين شرقي بلدة الجمالية في البقاع، حيث طوّقت وحدة من الجيش المنطقة ونفذت عملية أمنية لملاحقة عدد من المطلوبين.