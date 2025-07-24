الردّ اللبناني.. لا اقتراحات جديدة (الجمهورية)

أكدت معلومات صحيفة "الجمهورية"، من مصادر وصفتها بالـ "موثوقة"، أنّ "الردّ اللبناني الذي قُدّم إلى برّاك، لم يأتِ باقتراحات او بتعديلات لمضمون الردّ اللبناني السابق، بل جاء بصياغة مكمّلة، تلحظ التزام بكل الثوابت والمسلّمات الواردة فيه في ما خصّ وقف العدوان، والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب وتحرير الأسرى".