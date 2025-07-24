ما الذي بدّل لهجة برّاك بعد اجتماعه مع بري؟ (الأنباء الكويتية)



قال مصدر ديبلوماسي في لـ "الأنباء الكويتية" إن "باراك في يومه الأول في بيروت كان فظا في مقاربته، إذ حمل مسؤولية نزع سلاح حزب الله"، معتبرا أن "المسألة داخلية"، ومقللا من أهمية "المطالب اللبنانية بضمانات دولية، باعتبار أن المشكلة ليست في الضمانات".

وأضاف المصدر "هذا الخطاب لم يكن بريئا، بل عكس نفاد صبر واشنطن، وقرارها الضغط الممنهج على الرسمي، مع تجنب أي إشارة إلى ضغوط موازية على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر".