الرئيس عون أمام مفتي الجمهورية اللبنانية: طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، بحضور مدعي عام التمييز، محافظ مدينة بيروت، المدراء العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ممثلي قيادة الجيش وعدد من الضباط المعنيين.

وخُصّص الاجتماع للبحث في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.